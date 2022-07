Na Opčinah apartmaji z bazenom namesto Diane

S koncem prejšnjega tedna so ob začetku Narodne ulice na Opčinah vklopili bagre. 29. junija so se namreč pri hišni številki 11 začela gradbena dela, s katerimi želijo pri tržaški družbi RTE Group postaviti na noge nova stanovanja. Na mestu, kjer je do nedavnega obratovala znana restavracija Diana, se bo dvigalo višje poslopje, razporejeno po treh nadstropjih. Skupno bo pet apartmajev, na dvorišču pa bodo lahko stanovalci tudi skočili v bazen.

Stavba je nekoč vsebovala pritličje in prvo nadstropje s teraso. Ko se bodo dela zaključila pa bodo nadstropja tri in prvo bodo še razširili, so nam zaupali v biroju Morena architects iz Tržiča, ki je priskrbela projekt. Za njegovo uresničitev pa skrbi tržaško podjetje Rosso srl.