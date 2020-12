Na Opčinah odpira vrata »butik« z orožjem

V Narodni ulici 28 na Opčinah odpira danes svoja vrata trgovina za lov, športno strelstvo, prosti čas in servis orožja Fuliber, ki jo vodi šele 31-letna Eva Fučka. Da je to pravzaprav »butik z orožjem«, smo se prepričali včeraj, ko smo obiskali elegantno in lično urejeno trgovino – Evin veliki projekt, za katerega si je dolgo prizadevala. »Potrudila sem se, da bi bila trgovina drugačna in lepša,« je priznala in dodala, da je prišel tudi čas, da ne ločujemo več med strogo moškimi in ženskimi poklici. V Trstu sta danes dve podobni trgovini, ki pa ne razpolagata s tako prestižnimi blagovnimi znamkami, kot Fuliber. Evi bo v trgovini pomagal Nico, ki bo skrbel zlasti za servisiranje oz. popravljanje orožja, kar je nedvomno dobrodošla in nova storitev.

Kaj je mlado dekle sploh približalo orožju? »Vse izvira iz tega, da je moj oče Žarko tekmoval v biatlonu in je učitelj streljanja oz. še vedno tekmuje v športnem streljanju. To ljubezen je predal tudi meni, zrasla sem z orožjem in ni me strah. Prepričana sem, da moraš otroku razložiti, kaj so stvari in čemu služijo. Predsodki, da so ljudje, ki streljajo, slabi in nevarni, pa so zmotni.« Od 18. leta dalje je očeta spremljala na sejmih orožja po svetu; vsako leto je pot družino vodila v Las Vegas, kjer poteka največji sejem orožja na svetu. »Smešno, da mi je bilo dovoljeno na sejem, v hotelski recepciji pri avtomatih pa še stati nisem smela ... Seveda je orožje nevarno, je pa lahko nevaren tudi svinčnik, človek sam.«