Na Opčinah se je začel višek pustnega obdobja

Pust je včeraj, v pričakovanju jutrišnje povorke 56. Kraškega pusta, že povsem zajel Opčine. Avtomobiliste in avtobuse, ki so se hoteli peljati po centru kraške vasi, je pri tamkajšnjem krožišču okoli 17. ure pričakal nenavaden prizor. Druščina s pobeljenimi obličji, pisanimi krili in še bolj pisanimi lasuljami je zasedla openske ulice in po teh spremljala kraljevi par na značilnem italijanskem vozilu ape. Pust, pač.

Kraljevi par se je s sprevodom, ki so ga sestavljali v glavnem otroci katinarske osnovne šole, podal po openski Proseški ulici, v krožišču pred Prosvetnim domom je Pinkoslava Štivanskega Vodovodskega in Sirenko Secado de Pescadur pričakala - seveda ošemljena - godba iz Saleža. Vesela družba pa je včerajšnje lepo vreme izkoristila za žreb startne liste kar na prostem, pod arkadami Prosvetnega doma.

Moderatorju popoldneva Omarju Marucelliju, ki je s svojim energičnim in hudomušnim pristopom poskrbel za dobro voljo, so pomagali malčki, ki obiskujejo katinarsko osnovno šolo. »Tukaj mora biti vse transparentno,« je Marucelli pozival otroke in jih vabil, naj se obrnejo proti publiki, ko izberejo in odprejo kroglico z imenom skupine oziroma voza. Strah po polemikah pa ni pretiran, kot je dokazalo nejevoljno mrmranje med publiko zaradi prepoznega starta določene skupine. Prvi bodo na pot jutri krenili Brežani, zadnji pa Barkovljani, ki nastopajo prvič.