Na Opčinah začasno utihnilo prehrupno streljanje

Na zunanjem območju openskega strelišča, ki meji na še neuresničeni Park miru v spomin na ustreljene antifašiste z drugega tržaškega procesa, je orožje začasno utihnilo. To se je v petek zgodilo na pobudo državnega tožilstva, ki je s ponovnimi meritvami potrdilo, da hrup presega zakonsko dovoljeno mejo, na kar so krajani opozarjali že leta. Strelska mesta na prostem so včeraj popoldne na pobudo tožilca Federica Frezze zasegli, dokler ne bo poskrbljeno za spoštovanje predpisov na področju zvočnega onesnaževanja.

Novico je potrdil podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin (SSk - Punto Franco), ki je pristavil, da je do zasega prišlo prvič. Postopek, ki je privedel do tega zasuka, ima dolgo brado. Vaščani so se že dolgo pritoževali, da je streljanje na Pikelcu neznosno hrupno, slišati ga je bilo tudi v bolj oddaljenih predelih vasi. Ob tem pa lokalna sekcija partizanskega združenja VZPI-ANPI od zdavnaj opozarja, da se tik ob spomeniku usmrčenim antifašistom ne bi smelo še naprej vsakodnevno streljati.