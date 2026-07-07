Na Opčinah zagorelo stanovanje

V Ulici Biancospino na Opčinah je danes zjutraj zagorelo v stanovanju. Okoli 9. ure se je začel iz bivališča v prvem nadstropju stanovanjske hiše valiti dim. Na kraj so prihiteli gasilci in reševalci službe 118 ter devinsko-nabrežinski policisti in osebje komunalnega podjetja AcegasApsAmga. Reševalci so tri osebe prepeljali na zdravljenje v bolnišnico: gospa, ki prebiva v stanovanju, kjer je zagorelo, se je zastrupila z dimom, bila je tudi pod šokom. Sosednji stanovalki so morali pomagati, ker jo je zadela srčna kap. Z dimom naj bi se zastrupila tudi tretja oseba. Zdravniško osebje je pregledalo še drugi dve osebi, vendar zanje hospitalizacija ni bila potrebna.

Gasilci so v zakajene prostore vstopili opremljeni z dihalnimi aparati, šest gasilskih ekip je posredovalo z dvema gasilskima tovornjakoma in enim terenskim vozilom s cisterno. Ogenj je poškodoval, tudi zunanjost objekta je bila po požaru črna od saj. Prostore so gasilci pregledali tudi s termokamero, da bi ugotovili, če je v objektu še kako žarišče. Obenem so ugotovili, da sta dve stanovanji trenutno neprimerni za bivanje, evakuirali so tudi 12 stanovalcev.