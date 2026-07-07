V Sežano se vrača Mladifest

Po lanski uspešni obeležitvi 30. obletnice Mladifesta so aktivisti Kluba študentov Sežana takoj zavihali rokave in skupaj z Mladinskim centrom Podlaga začeli pripravljati program letošnje, 31. izvedbe, kateri nudi tehnično podporo tudi Kosovelov dom Sežana. Osnovna vizija festivala ostaja nespremenjena: obiskovalcem želijo ponuditi široko paleto glasbe, povezati mlade in obogatiti poletno dogajanje v občinah Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina ter Komen. Letošnji Mladifest se bo začel jutri in bo trajal do 18. julija, program je raznolik in kakovosten, poln aktivnosti za vse starostne skupine. Festival bodo jutri ob 20.30 odprli s kulturno prireditvijo v Amfiteatru Kosovelovega doma, kjer bodo dogajanje popestrili akrobati Dunking Devils in komik Aljaž Poredoš. V sodelovanju z Mladinskim centrom Podlaga prirejajo 13. julija od 16. ure Cosy Day, to je dan, namenjen družinam, saj bo v Parku pri Starem gradu dogajanje uvedla predstava za otroke Festivala Velenje Princeska na zrnu graha, kasneje pa bodo na voljo delavnice, letos v Kosovelovem duhu, družabne igre ter druge aktivnosti za sprostitev, kot je napihljiv grad za otroke. Nepogrešljiv del Mladifesta so tudi športni turnirji. Letos se namreč obetajo turnir košarke 5 na 5, ki bo 12. julija, turnir odbojke 3 na 3 (14. julija) in turnir nogometa 5 na 5 (15. julija v Komnu).

Osrednjo vlogo pa imajo številni glasbeni dogodki, med katerimi bo prvo tekmovanje mladih bandov Domorodci. V četrtek, 9. julija, se bo šest uvrščenih bandov v Parku pri Starem gradu potegovalo za mesto na velikem koncertu Wkrwglca. Za ljubitelje narodnozabavne glasbe prirejajo v petek, 10. julija, v Hrpeljah veselico s skupino Kažin in DJ Kragul (ob 18. uri), za trap in rap poslušalce pa bo v soboto, 11. julija, v Divači tudi poskrbljeno s koncertom Trap Up, kjer bodo slovensko obalo predstavljali Drill in Lupo MC, iz Postojne pa bosta na oder stopila Galleto in Kike. Novost letošnje edicije je še reggae koncert, ki bo 13. julija v sežanskem Parku pri Starem gradu, s skupino The Indicals. Osrednji koncert Wkrwglca pa se tudi letos vrača v dvodnevni izvedbi. Ta je zaradi svoje posebnosti in lokacije (gozd pri Plešivici) eden najbolj priljubljenih in težko pričakovanih dogodkov na Krasu. V petek, 17. julija, se bodo od 20. ure na odru zvrstili Cona40, Ana Pupedan, MRFY in Dej še’n litro, v soboto, 18. julija, pa lokalni band Špatula, jugo-rock legende Partibrejkers in Alo!Stari. Organizatorji koncerta ponujajo brezplačno kampiranje v bližini prizorišča.

Program Mladifesta je dostopen na tej povezavi, aktualne informacije objavljajo na Instagramu (@mladifest_sezana) in Facebooku (Mladifest). Klub študentov Sežana je študentska organizacija pod okriljem ŠKIS, ki pokriva območje Krasa in Brkinov. Že 60 let povezuje dijake in študente občin Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina in Komen. Tekom leta organizira različne izobraževalne, športne, kulturne in zabavne dogodke za mlade ter predvsem čez poletje skrbi za razgibano ponudbo dejavnosti za obiskovalce vseh starosti.