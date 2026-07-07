Rebalans ni prepričal opozicije

Peti letošnji rebalans tržaške občine, ki ga je občinski odbor sprejel prejšnji teden, je včeraj pristal v občinskem svetu. Spremembe v proračunu za skupno vsoto 20,7 milijona evrov so svetniki iz vrst opozicije na seji ostro kritizirali in mestni vladi očitali, da je tudi tokrat odločala o usodi mesta, ne da bi delila informacije in prisluhnila skupščini.

Rebalans, v katerem so tudi sredstva za prenovo ogrevalnega sistema bazovske cerkve, pa tudi za obnovo svetoivanskega vrtca Nuvola Olga - Oblak Niko, je predstavil Everest Bertoli, pristojni za finance. Spomnil je, da je občina v rebalansu namenila 3,5 milijona evrov pogodbam za občinsko osebje, 3,8 milijona socialni službi, več kot milijon evrov asfaltiranju in vzdrževanju cest in štiri milijone obnovi skladišča 27 bis za širitev kongresnega centra v Starem pristanišču, dalje dva milijona šolskim objektom, manjše vsote pa občinskim telovadnicam, prehodom za pešce, urejanju pokopališč in drugim potrebam.

Izbire odbora seveda niso zadovoljile opozicije. Svetnici Demokratske stranke Laura Famulari in Gibanja 5 zvezd Alessandra Richetti sta povedali, da je pomanjkanje dialoga z občinskim odborom stalnica. »Zakaj je v proračun vključeno skladišče 27 bis s pripisom, da je stavba dotrajana in da se v njo zatekajo migranti? V Starem pristanišču je veliko takih stavb. Ali bo občina vsa skladišča vključila v svoj proračun,« je vprašala Richetti. Vodja svetniške skupine gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza je dodal, da bi v rebalans lahko vključili nujnejše potrebe občank in občanov, med temi uvedbo con 30, ki jih je leta 2020 koalicija že sprejela z načrtom za trajnostno mobilnost PUMS, »vendar sredstev temu dejansko ni nikoli namenila.«

Stefano Ukmar (neodvisen član skupine DS) je prav tako opozoril, da bi lahko v rebalans vnesli realnejše potrebe občanov, navedel je ne primer potrebo po obnovi župnišča v Križu, iz katerega se je moral župnik odseliti, in od svetnika Salvatoreja Porra (mešana skupina) dobil informacijo, da se občina zanima za obnovo prostorov. Ukmar je Bertolija opozoril, da urgentne spremembe v proračunu bi morale biti izredne, » ne pa tako pogoste«.

Skupščina je nato odobrila spremembo v prostorskem načrtu, s katero namerava občina opraviti dela pri spomeniku na bazovskem šohtu in v sosednjem športnem centru Zarja.