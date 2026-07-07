Petdeset let po potresu plaketa Ivu Marušiču

Pred pol stoletja v teh dneh se je Ivo Marušič iz Slivnega nahajal na potresnem območju v Guminu. 6. maja tistega leta je – kot vojak, točneje alpinec – preživel uničevalni potres in po njem pristopil k solidarnostni akciji v pomoč preživelim. Prijavil se je za prostovoljno delo v šotorišču in skoraj tri mesece pomagal potrebnim z delom v kuhinji in sploh z vsem, kar je bilo takrat mogoče storiti za lajšanje bolečin prizadetemu prebivalstvu.

Tista izkušnja je zaznamovala njegovo življenje, ni pa ostala neopazna. Nanjo so se preteklo soboto spomnili na četrtem prazniku družine alpincev iz devinsko-nabrežinske občine, ki je v sodelovanju z raznimi društvi in domačo občino potekal v Vižovljah. Krajevna sekcija alpincev mu je podelila spominsko plaketo s posvetilom: »Ivu Marušiču ob 50. obletnici potresa z dne 6. maja 1976 se Družina alpincev klanja njegovemu pogumu in pomoči, ki jo je nudil med ruševinami. Ko se je zemlja tresla, si je on prizadeval priskočiti na pomoč.«

Petdeset let po tisti bridki preizkušnji je bil tako Ivo Marušič deležen zahvale oddelka vojske, kateremu je pripadal, in ki ga je sam oplemenitil s svojim nesebičnim humanim doprinosom.