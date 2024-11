Na Padričah se danes zaključuje Pohod spomina

Na Padričah se bo danes zaključil Pohod spomina, ki ga prirejajo Društvo TIGR Primorske, Odbor za proslavo bazoviških žrtev in Koordinacijsko združenje kraških vasi v spomin na 95. obletnico sestanka članov Borbe in Tigra. Zbirališče bo ob 10. uri na parkirišču pri gozdu Salcer (na cesti, ki iz vasi vodi do golf igrišč). Po nezahtevnem pohodu bo ob 11. uri pri obeležju, ki spominja na tajni sestanek, na katerem so ilegalci načrtovali upor proti raznarodovanju, proslava. Sooblikovali jo bodo pevci MPZ Tabor - Lokev in plesalka Daša Grgič. Slavnostni govornik bo pisatelj Dušan Jelinčič.