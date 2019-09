Tržaški gasilci enote za vodno in podvodno reševanje NSSA so ob pomoči kolegov iz starega pristanišča okrog 12.30 posegli na plaži pod Devinskim gradom, kjer se je poškodovala mladoletnica. Utrpela je domnevni zlom noge. Gasilci so prišli na kraj z reševalnim čolnom skupaj z reševalci in tržaško obalno stražo, kajti plaža je po kopnem težko dosegljiva. Mladoletnici so nudili prvo pomoč, nato so jo prepeljali na sedež luške kapitanije, kjer jo je pričakal rešilec službe 118.