Na plaži v Sesljanu pokukala nutrija

Mala brkata živalca je v soboto obiskala sesljansko obalo. Nutrija z znanstvenim imenom Myocastor coypus je v kopališču Caravella med spomladanskimi kopalci in skalami raziskovala novo območje. Naša bralka jo je s telefonom posnela.

»Nutrije se redkokdaj pojavijo ob morju, saj nimajo rade slanih voda. Zelo verjetno je prišla iz izliva Timave in sledila sebi okusnejši vegetaciji. Skratka, privoščila si je kulinarični izlet,« je o neobičajni prisotnosti povedal zoolog Nicola Bressi. Morda je nutrija med skalami dobila izvir sladke vode, je dodal, zelo verjetno pa je tudi kmalu odšla in se vrnila k Timavi. Spomnil je, da ti glodavci na Tržaškem niso prisotni le ob Timavi. Pogosto jih opažajo pri Orehu, kjer teče Osapska reka, vse do plovnega kanala. Čeprav so podobni bobrom, je poudaril, sploh niso iz iste družine. Do severnega Jadrana so prišli v začetku preteklega stoletja.