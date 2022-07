Na pokopališču o seksu in drogi

Troie & Droghe (Kur** in Droge): naslov pesmi tržaških traperjev Depre in Senxa (njegovo pravo ime je Paolo Zamaro) na prvi pogled ne obljublja velike umetniške dovršenosti. Kar pa je hujše, je, da sta se mladeniča za kraj petja opolzkega besedila, pri katerem ni manjkalo niti preklinjanja, odločila za avstro-ogrsko vojaško pokopališče v Nabrežini. V videoposnetku, ki sta ga objavila na družbenem omrežju YouTube, med petjem o oralnem seksu, samomoru, drogi in prostitutkah veselo poskakujeta med nagrobnimi kamni in plešeta pod tablo, na kateri piše, da je tam pokopanih 1934 avstro-ogrskih vojakov. Na dogajanje se je odzval devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Dejal je, da bodo občinski odvetniki preverili, ali je mogoče proti početju traperjev pravno postopati.

Početje dvojice spominja na afero v Redipulji iz leta 2017, v katero je bil vpleten raper Justin Owusu. Za lokacijo svojega videospota je izbral tamkajšnjo kostnico. Zaradi oskrunitve spominskega kraja je bil obsojen na osem mesecev zaporne kazni, ki se je ob plačilu odškodnine v višini 25.000 evrov spremenila v pogojno.