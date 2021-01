Na poledenelo površino odvrgli kamenje in kose lesa

Območje banovskega Starega kala nima miru. Potem ko je maja lani že doživel izlitje vsebine kompostnika, kar je povzročilo morijo pupkov, čebel in drugih živali, so prejšnji teden neznanci na sicer poledenelo površino kala odvrgli kamenje in kose lesa oz. čoke.

Ko se bo led stopil, se bo vse to pogreznilo v kal, ki ga bo treba potem spomladi očistiti, grenko ugotavlja predsednica Jusa Bani Neva Husu, ki opozarja, da se take stvari dogajajo večkrat: tako so vrgli v kal oz. na površino tudi podstavke dotrajane lesene klopi, ki se nahaja v bližini. Tokrat s poledenele površine še niso odstranili kamenja in lesa, tudi niso obvestili gozdnih čuvajev: z le-temi imajo banovski jusarji sicer dober odnos, a kaj, ko tudi čuvaji ostanejo brez besed, ko so priče takim prizorom, dodaja Neva Husu, ki opozarja na razočaranje domačinov.

Kdo se zabava s takimi »podvigi«, ostaja neznanka, pri Banih pa sumijo, da gre za običajne obiskovalce, sprehajalce in druge izletnike.