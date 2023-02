Na Ponterošu bodo končno le odkrili veliki tolar

Na Ponterošu stoji pokrit že dva meseca. Tja so ga pripeljali v prvi polovici decembra in okrog njega postavili pregrado. A veliki tolar s profilom habsburške cesarice Marije Terezije se ne bo skrival še dolgo. Spomenik bodo namreč odkrili v torek ob 12. uri, ko bodo na trg prišli predstavniki lokalnih institucij, Dežele Furlanije - Julijske krajine, Občine Trst in odbora, ki si je prizadeval za postavitev orjaškega kovanca.

Zadnjo besedo so sicer imeli Tržačani, ki so marca leta 2019 oddali svoj glas v Mestnem muzeju orientalske umetnosti in izbrali med petimi predlogi spomenika Mariji Tereziji. Glasovalo je 879 ljudi. S 475 glasovi je zmagal kovanec, ki so si ga zamislili mladi umetniki Nicola Facchini, Eric Gerini in Elena Pockay. Izdelavi in postavitvi spomenika je Dežela FJK namenila 88 tisoč evrov. Torkovemu odkritju bo sledila spomladanska slovesnost. Ob obletnici rojstva priljubljene cesarice, ki sicer ni nikoli prišla v Trst, bodo 13. maja mesto obiskali predstavniki habsburške dinastije.