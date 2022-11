Na Prosek pripeljala z ukradenima skuterjema in z nožem v žepu

Lokalni policisti so 1. novembra v luna parku, ki je te dni zaživel na Proseku, opazili dva sumljiva mladostnika. Varnostnim organom sta bila sicer že znana zaradi njunega aktivnega sodelovanja v mladostniških tolpah, ki so imele opravka s pravico. Mladoletnika sta se oddaljila od luna parka in sta se usedla na skuterja, pri čemer so lokalni policisti ugotovili, da sta bila oba motorja pred nekaj dnevi ukradena. Najstnika so ustavili, pri enem so med osebno preiskavo našli nož z več kot 10-centimetrskim rezilom. Skuterja so vrnili lastnikom, oba mladoletnika pa so ovadili državnemu tožilstvu pri sodišču za mladoletne osebe zaradi preprodaje blaga. Eden se bo moral tudi zagovarjati zaradi posesti nevarnih predmetov. Naložili so jima tudi globo zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja.