Na Proseku po več kot štirih letih spet družinski zdravnik

Po več kot štirih letih prizadevanj, zato da bi na Proseku ponovno odprli ambulanto družinskega zdravnika, in ko je že kazalo, da bodo morali Prosečani in prebivalci okoliških vasi vreči puško v koruzo, je v javnost le prišla razveseljiva novica: prostori nad vaško lekarno (Prosek št. 161) bodo še pred koncem meseca ponovno sprejemali paciente. Na razpis zdravstvenega podjetja Asugi se je namreč prijavil dr. Mitja Bresciani, ki bo kot družinski zdravnik na Proseku sprejemal od 28. maja dalje.

Od tega dne (od polnoči dalje) ga bodo lahko vaščani in prebivalci okoliških vasi izbrali za osebnega zdravnika preko spletne strani Asugija, je zagotovil 50-letni Goričan, ki pa biva v Trstu »Začetno bom lahko sprejel do tisoč pacientov, s časom tudi nekaj več,« je pojasnil. Povedal je, da se je za Prosek odločil, ker si je želel nekam na Kras in med Slovence.

»Gre za zelo dobro novico. Končno se bodo nekatere težave, s katerimi so se morali občani spopadati zaradi pomanjkanja družinskega zdravnika, rešile,« se je novosti veselil predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni (Slovenska skupnost). V rajonskem svetu so si namreč v zadnjih letih veliko prizadevali, da bi tamkajšnjim prebivalcem spet zagotovili pomembno storitev.