Na prsih se bohoti številka 88

Pod levo ključnico številka 88, ki v neonacistični terminologiji označuje vzklik nacističnemu diktatorju Adolfu Hitlerju, nekoliko nižje simbol nacistične paravojaške skupine Schutzstaffel, bolje znane s kratico SS, pod vratom pa totenkopf ali mrtvaška glava, simbol, ki so ga na uniformah nosili čuvaji zloglasnih nacističnih taborišč, kjer je življenje izgubilo na milijone judov, političnih zapornikov, Romov, homoseksualcev in pripadnikov drugih manjšin, ki jih je preganjal nacistični režim. Boksar tržaškega boksarskega kluba Ardita Michele Broili je v soboto spet razburil javnost, potem ko je na tekmi za naslov italijanskega prvaka v ultralahki kategoriji v ringu v športni palači na Čarboli razkazal svoje nacistične tetovaže.

Broili je na večernem srečanju moči meril z boksarjem maroškega rodu Hassanom Nourdinejem ter po treh rundah izgubil boj in s tem tudi naslov italijanskega prvaka v omenjeni kategoriji. Dogajanje v ringu je jasno obsodila Italijanska boksarska zveza (FPI), ki je poudarila, da se vedno in povsod zavzema za boj zoper diskriminacijo in nasilje. Tržaški boksar sicer že več let nastopa s temi tetovažami in je bil z njimi že tudi na reklamnih plakatih po mestu. Tokrat pa Broiliju grozi izključitev iz boksarkse zveze. FPI je napovedala, da bo sporne tetovaže obravnavala na razsodišču in tako ukrepala proti sramotni gesti.