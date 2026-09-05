Na razgledišču pri Ferlugih od večernega mraka avtodomi, šotori in ponočnjaki

Ferlugi so med domačini in turisti znani zaradi izjemnega razgleda. Nič koliko zaljubljenih parčkov na tamkajšnjem razgledišču uživa ob pogledih na mesto, vse več je tujcev, ki so ta kraj zamenjali za kamp.

Vse pogosteje se pojavljajo šotori in avtodomi, obiskovalci pa tam nameščajo mizice in stole. Sanitarij ni, zato se, kot je opozoril lastnik bližnje gostilne Dimitrij Ferluga, tam celo tuširajo. Sicer pa se prebivalci zaselka pod banovskim hribom pritožujejo, da se tržaška občina zanje ne zmeni, prošnje, naj se sooči s številnimi infrastrukturnimi težavami, so naletele na gluha ušesa.

Na težave sta včeraj v vaškem domu opozorili domačinka Loredana Lepore, ki svojo vas zagovarja v vrstah Demokratske stranke v tretjem rajonskem svetu za Barkovlje, Greto, Rojan in Škorkljo, in občinska svetnica DS Laura Famulari.

Kot sta opozorili, težavam v vasi ni videti konca, začenši s cestiščem in prometom.