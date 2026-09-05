Maja Corsi si za nastop na EP ni naložila rezultatskega pritiska

V kraju Ponte di Legno v okolici Brescie poteka v teh dneh do 12. septembra evropsko prvenstvo v umetnostnem kotalkanju. Na njem bo jutri in v ponedeljek tekmovala tudi goriška kotalkarica Maja Corsi, sicer članica slovenske reprezentance in kluba iz Renč.

Mlada goriška kotalkarica (letnik 2008) nastopa še zadnje leto v mladinski konkurenci oziroma v kategoriji junior, v prihodnji sezoni pa bo prestopila med članice. Kot je pojasnila za Primorski dnevnik, bo na letošnjem evropskem prvenstvu konkurenca res huda: »Konkurenca je zelo močna. Najboljše so Španke, Italijanke in Portugalke, vse te kotalkarice pa bodo tudi tekmovale na prvenstvu.«

»Na tekmo grem precej neobremenjeno, saj se ne bremenim z rezultatom. Pomembno je, da pokažem, kaj znam. Evropsko prvenstvo bo med drugim priprava na svetovno, ki bo potekalo oktobra v Paragvaju,« je dejala Corsi in dodala, da so si konkurentke tudi zelo enakovredne. »Medalja bi lahko bil realen cilj, a ena napaka lahko pomeni padec s tretjega na osmo mesto,« je poudarila.

Glede na to, da bo evropsko prvenstvo potekalo relativno blizu, je Maja Corsi izkoristila priložnost in šla prejšnji teden tudi trenirat na prizorišče. V kraju Ponte di Legno bodo namreč kotalkarice in kotalkarji tekmovali na betonski podlagi, medtem ko je sama bolj vajena parketa. »Podlage so vedno različne, a se vse da, je le stvar navade. Zamenjati moramo kolesca na kotalkah, saj so nekatera trša in nekatera mehkejša, da bolje čutimo podlago. Le na svetovnem prvenstvu postavijo ploščo svetovne kotalkarske zveze in je tako vedno povsod enaka,« je pojasnila goriška kotalkarica, ki je na prizorišče evropskega prvenstva odpotovala včeraj, ko je tudi že imela prvi trening.