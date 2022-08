Na Repentabor se vrača tradicionalno praznovanje Marijinega Vnebovzetja

Na Tabru je okrog 15. avgusta vsako leto velik praznik. Prejšnji dve leti je bil ta zaradi pandemije nekoliko okrnjen, saj so na Repentabru organizirali le verske obrede, letos pa se praznik vrača tudi s spremljevalnim programom in kraškimi dobrotami, ki jih bodo ob prazničnih dneh ponujali na prizorišču.

»Nekoč je bila tradicija, da so imeli domači kmetje ob poti na Tabor tako z leve kot z desne strani (torej s Cola ali Poklona) svoje postojanke, na katerih so ljudem nudili preproste stvari (na primer limonado ali sir), saj so verniki na Tabor hodili peš,« je razložil repentabrski nadžupnik Anton Bedenčič.

Obredi se bodo na Repentabru začeli v soboto ob 18. uri. Vincencijeva konferenca kot običajno takrat organizira romanje bolnikov in ostarelih. Na Tabru bosta potekala maša in bolniško maziljenje, sladila bo pogostitev. V nedeljo bodo stojnice s hrano odprli že ob 17. uri, ob 19. uri pa bodo otvorili razstavo Jelke Daneu Cvelbar o svetih podobicah oz. pildkih skozi čas. Razstava bo seveda v dneh praznovanj na Repentabru odprta ves čas, če bo požela veliko zanimanja, pa jo bodo obdržali do Kraške ohceti. Za glasbene utrinke bodo na odprtju, ki bo potekalo pred cerkvijo, poskrbeli mladi domači glasbeniki.

Na praznik Marijinega vnebovzetja, v ponedeljek, bo prva maša kot običajno že ob 8. uri. »Te tradicije nočem še opustiti, saj se pri tej maši še vedno zbere nekaj ljudi,« je dejal Bedenčič. Ob 10. uri bo maševal tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi, ob 17. uri pa ponovno domači župnik.

V torek, na praznik sv. Roka, bo prav tako potekala jutranja maša ob 10. uri, saj je sv. Rok zavetnik župnije. Po večerni maši ob 19. uri, bo ob 20.30 nastopilo še Godbeno društvo Nabrežina. Pri organizaciji tega dogodka župnija sodeluje tudi z občino Repentabor.