Na Rujah nočejo tujkov med trtami

Na Rujah v Praprotu se je danes ob 14. uri zbrala večja skupina jusarjev z vseh koncev Krasa in Brega, da bi se postavila proti novemu poskusu seganja po skupni oz. zasebni lastnini. Družba Snam, ki upravlja plinovod, ki teče med Mestrami in Trstom, mora v skladu z evropskimi predpisi zmanjšati tlak v ceveh na 24 barov oz. vzdolž trase zamenjati več stalnih zapornih postaj, kar pomeni, da se mora nekoliko razširiti in za to potrebuje seveda prostor. Plinovod prečka tudi vinograde Edija Kanteja in Benjamina Zidaricha, se pravi, da bi potreben prostor odščipnila od njunih zemljišč. K čemur nočeta ne lastnika in niti Agrarna skupnost jusov in srenj v tržaški pokrajini oz. Združenje zasebnih kraških lastnikov pristati. Sicer ne gre za razlastitve, pač pa za postopek služnosti, ki ga predvideva postavitev omrežij ali objektov gospodarske infrastrukture.

Na Rujah kaže danes na prisotnost plinovoda jeklena zaporna postaja na Zidarichevem vinogradu, ki naj bi jo sicer po projektu dokončno umaknili, namesto nje pa bi nedaleč stran, na sosednjem, Kantejevem vinogradu postavili še večjo za varnostne ventile. »Zanjo bi družba potrebovala dodatnih 2500 metrov, kar sploh ni malo. Podobno se bo žal dogajalo tudi v Medjevasi ali na Opčinah, medtem ko je v Ricmanjih načrt propadel, ker teče trasa po jusarskem ozemlju in smo se novim razlastitvam februarja 2001 uprli,« je zbrane nagovoril podpredsednik Državne konzulte skupne lastnine Karlo Grgič.

Ko je Agrarna skupnost izvedela, da je Občina Trst že privolila, da bi se na jusarskem območju, kjer je jama Bršljanovica, naredilo isto, in ko je slišala še za primere praprovskih vinogradnikov, se je odločila za priziv na Deželo FJK, novembra lani pa še za priziv na predsednika republike.