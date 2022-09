Na shodu za delavce Wärtsile več kot 12.000 ljudi (foto)

19.00 Zaključke je na govorniškem odru potegnil Roberto Benaglia (FIM CISL). Dejal je, da če multinacionalke odstranjujejo tovarne, ki dobro delajo, je industrija v Italiji pod udarom. »Gre za nacionalni interes,« je poudaril in pozval vlado, naj v tem primeru nastopi odločneje, naj se v živo pogovori s Finci in zahteva jasne načrte za prihodnost tovarne v Boljuncu. »Prihodnji tedni bodo odločilni, vlada naj pridobi čas, da se zgradi neka industrijska prihodnost«.

18.51 Kanidisek je izjavil, da je na trgu več kot 15.000 ljudi. Nastopili so po en predstavnik zaposlenih v Wärtsili, v povezanih podjetjih ter v pristanišču, poziv pa je skupen: v slogi je moč.

18.41 Po nastopih nekaterih zaposlenih je državni tajnik UILM Rocco Palombella pozdravil vlačilca, ki sta se odzvala s sirenama. »Doživljate nočno moro, mi smo tu vsi skupaj, da se zoperstavimo odpuščanjem.« »Draga Wärtsilä, v letih ste prejeli za 60 milijonov evrov italijanskih javnih prispevkov. Kam je šel ta denar?« je vprašal Palombella, ki je zavpil, da morajo ladijski motorji ostati v Trstu in jih ne smejo vkrcati na nobeno ladjo. Opozoril je tudi, da je minister za gospodarski razvoj le teden pred uvedbo postopka obiskal Finsko. »So vas o čem obvestili? Moramo vedeti!« je poudaril.

18.30 Državni tajnik FIOM Michele De Palma je z odra pozval italijansko vlado, naj pred sestankom v Rimu 7. septembra pritisne na finsko vlado in Wärtsilo. »Wärtsili danes rečemo, da se je tekma šele začela!«

18.19 Medtem ko so na Velikem trgu na vrsti govori, se del sprevoda še pomika po Korzu.

18.18 Minuta molka za padle na delu. Dva vlačilca iz tržaškega pristanišča sta priplula pred trg ter tako počastila udeležence demonstracije. Na odru je v imenu sindikalnih predstavnikov zaposlenih v Wärtsili besedo prevzel Fabio Kanidisek, ki je med drugim pozdravil prisotnost praporščakov organizacij delodajalcev. Zahvalil se je tudi pristaniškim delavcem za pomoč v teh dneh. »V tej bitki nismo sami,« je dejal.

17.08 Policija ocenjuje, da je na shodu 12.000 ljudi.

17.56 Na Velikem trgu so prisotni vsi župani s Tržaške in tudi nekateri z Goriške. Župan Občine Dolina, na ozemlju katere se nahaja tovarna, Sandy Klun, je z demonstracijo zadovoljen. »Upajmo, da bo kak učinek. Če bo treba, se bomo na trg vrnili.« Kot pozitivnega je ocenil današnji obisk ministra za delo Andree Orlanda pred tovarno. »On in drugi ministri lahko poskrbijo, da se izvaja določen pritisk na finsko stran. Upajmo.«

17.42 »Odziv je odličen, tu je veliko občanov ter politiki vseh barv. Vodstvo Wärtsile ni držalo obljub, taki ljudje niso vredni spoštovanja,« je v množici na shodu povedal tržaški župan Roberto Dipiazza. Demonstracija je medtem že prispela do Velikega trga, pred katero je privezana velika ladja za križarjenje MSC Fantasia, kar paše v estetski okvir shoda za ladijske motorje ter seveda predvsem za delavce, ki jih proizvajajo.

17.35 Sprevod, v katerem so tako zaposleni kot predstavniki delodajalcev, tako levi kot desni politiki, hiti mimo Borznega trga na mestno nabrežje.

17.24 Predsednik Fedriga je med shodom povedal, da je vodstvo finske družbe kljub zagotovilom, da bo ohranila proizvodnjo v Trstu, pred meseci otvorila novo tovarno v mestu Vaasa. Zdaj morajo sesti za pogajalsko mizo z institucijami in dati dovolj časa, da se najdejo primerna rešitev za zaposlene ter investicije, tudi če gre za konkurenco, je bil jasen. Shod je medtem zavil na Korzo

17.15 Sprevod se pomika kar hitro, Ulica Carducci je trenutno zasedena od Trga Goldoni do Trga Oberdan. V sprevodu korakajo tudi delegacije zaposlenih v različnih tovarnah v FJK, vključno z ladjedelnico Fincantieri.

17.05 Predstavniki institucij so se pomaknili na čelo sprevoda, ki je tako krenil na Trg Oberdan. S svojo prisotnostjo izkazujejo podporo delavcem mnogi občani, ki so se tako odzvali na pozive sindikatov FIOM CGIL, FIM CISL in UILM.

16.55 Na shodu so poleg sindikatov tudi nadškof Giampaolo Crepaldi s čepico sindikata CISL, praporščak zveze Confindustria za severni Jadran, župani, predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Navzoč je kolektiv delavcev tovarne GKN iz Firenc, ki so se znašli v podobnem položaju kot zaposleni v Wärtsili. Ravno oni so z bobni in petjem najbolj glasni.

16.37 Nasproti tržaške sodne palače se med zastavami sindikatov, nad katerimi kraljuje tržaška zastava s helebardo, zbira velika množica ljudi, udeležencev demonstracije proti selitvi proizvodnje družbe Wärtsilä iz tovarne pri Boljuncu na Finsko. Na kocki je 451 delovnih mest v sami tovarni, še več pa v podjetjih, ki s tovarno sodelujejo. Shod so že pred časom sklicali sindikati kovinarjev, nanj pa povabili vse občane, da bi izrazili solidarnost zaposlenim in nasprotovanje odločitvi družbe. Svojo udeležbo so napovedali številni politiki različnih strank, vključno s člani deželne vlade, župani, pa tudi škof in razne organizacije, med njimi slovenske. Sprevod se bo od 17. ure vil po Trgu Oberdan, Ul. Carducci, Trgu Goldoni in Korzu Italije do Velikega trga. V sredo pa bo v Rimu nov sestanek na to temo.