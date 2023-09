Na skali po fotografiranju doživela panični napad

Gorski reševalci iz Trsta so sinoči ob 20. uri posredovali nad Napoleonsko cesto pri Proseku, od koder je na pomoč na interventno številko 112 poklicala 20-letnica. Da bi posnela nekaj fotografij Tržaškega zaliva, je splezala na skalo v višino nekaj deset metrov, na območju, oddaljenem kakih sto metrov od t.i. fontane oz. naravne police, od koder se razprostira imeniten razgled. Po opazovanju idile in opravljenih fotografijah, ko se je nameravala vrniti, ker je nastopil mrak, pa ni mogla več nikamor in je obtičala na skali. Doživela je panični napad, pri čemer si smeri navzdol ni več upala preplezati. Po klicih na pomoč so do nje prišli nekateri drugi plezalci, ki pa ji niso mogli pomagati, ker je bila zaradi velikega strahu povsem onemogla, pod skalo pa jo je tudi čakal vrstnik, ki ni splezal do nje, ker trpi za vrtoglavicami. Gorski reševalci so 20-letnico dosegli in privezali, nato so jo previdno spustili do ceste. Njihovo posredovanje se je zaključilo okrog 21. ure, ko je bila brez posledic na varnem. Gorski reševalci opozarjajo, da je plezanje navzgor lažje in enostavnejše kot spust navzdol , zato priporočajo neizkušenim plezalcem posebno previdnost.