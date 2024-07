Zaradi pretepa zaprli tržaški bar

Bar Lite v Ulici Madonnina je bil že nekajkrat prizorišče nasilnih prepirov, ki so posledica prekomernega uživanja alkoholnih pijač. V najbolj vročih poletnih mesecih se to ne bo ponovilo, saj je kvestor odredil njegovo zaprtje za celih 60 dni.

Zadnji nasilni dogodek se je zgodil 30 junija, ko je eden od sosedov, ki ni več prenašal nočnega hrupa pod domačimi okni, stopil na ulico in zahteval mir. Stranke, ki so se zadrževale pred barom, pa so se nanj spravile z brcami in pesmi.

Ker nočni hrup in tudi nasilni izgredi v baru Lite (nomen est omen?) niso novost, se je kvestor odločil za njegovo dvomesečno zaprtje.