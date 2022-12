Na skalnatem grebenu pod Rilkejevo potjo je danes zjutraj plezalec našel človeško truplo. Na kraju so gasilci, dogodek preiskujejo karabinjerji. Kasneje so sporočili, da gre za truplo pogrešane ženske. Karabinjerji pri njeni smrti niso ugotovili vpletenosti tretjih oseb. Reševanje trupla je bilo zapleteno, ker so ga našli na težko dostopnem območju. Posredoval je helikopter, na katerega so ga potegnili z vitlom.