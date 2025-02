Na skupščini pred sedežem U-bloxa odločno prodi odpuščanju

»Zaupanje, spoštovanje, enotnost in družinsko razumevanje. S tem so si polnili usta in v to smo vsi tudi slepo verjeli. V trenutku pa je šlo vse po vodi, kot da ne bi obstajalo. Vse so uničili.« Zaposleni pri podjetju U-blox ne skrivajo grenkobe, razočaranja in jeze, saj se jim je sesul svet pod nogami, vse gotovosti in življenjski načrti ter sanje so izpuhteli. Švicarska družba U-blox, ena vodilnih na področju brezžičnih in satelitskih rešitev za internet stvari, je namreč sredi januarja povsem nepričakovano napovedala zaprtje podružnice pri Proseški Postaji, kjer se ukvarjajo izključno z razvijanjem komunikacijskih modulov oz. t.i. cellular proizvodnjo. Samo v torek je napovedala odpuščanja, s katerimi se zaposleni ne morejo strinjati.

Danes so imeli zaposleni na sedežu družbe pri Proseški Postaji skupščino s predstavniki sindikatov, da bi se dogovorili, kako postopati »za zaščito dela«, kot so zapisali na transparent, ki so ga razvili pred vhodom. V torek jih je multinacionalka U-blox obvestila o uradnem začetku postopka kolektivnega odpuščanja. V prvi fazi naj bi v prihodnjih treh mesecih (vsekakor po zaključku pravnih postopkov, ki urejajo kolektivno odpuščanje) odpustila 140 zaposlenih od skupnih 190. Pet jih je medtem že dalo odpoved. Podjetje je sicer od septembra lani po podružnicah v svetu odpustilo 200 zaposlenih.

Razvoj dogajanja je tisti, ki ga predvideva zakon. Sindikati bodo podjetju sporočili svojo odločitev, da ne nameravajo sprejeti načrta odpuščanja. V naslednjih 45 dneh bodo na vrsti soočenja med socialnimi partnerji - delavci, sindikati in vodstvom podjetja za snovanje sporazuma. Če do tega ne bo prišlo, bo še dodatnih 30 dni za institucionalna srečanja, zlasti z Deželo in ministrstvom, so pojasnili.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.