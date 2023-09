Na Slofestu danes tudi Milan Kučan

Nedeljski spored Slofesta se bo tradicionalno začel (ob 8.00 v cerkvi sv. Antona) z bogoslužjem v slovenskem jeziku, med gosti današnjega dogajanja v šotoru na Trgu sv. Antona pa bo tudi nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Ob 10.30 bo namreč sodeloval na predstavitvi knjigi Vladimir Martelanc - Članki in pisma, ki sta jo souredila Amalia Kraigher in Ravel Kodrič.

Pred tem se bo ob 9.30 v Slofestovem šotoru s pesnikom Markom Kravosom pogovarjal Gianluca Paciucci. Ob 12. uri bo Martin Lissiach gostil pogovor o »mejah identitete« z radijskim voditeljem Massimom Cirrijem. Ob 15.30 bodo predstavili projekt dramatizacije zbirke novel Marghet Mazzoni o škedenjskih ženskah. Ob 16.30 bodo trije »novi Tržačani«, Saša Gerčar, Aleš Košak in Peter Šušnjar, v pogovoru s Poljanko Dolhar spregovorili o tem, zakaj so Trst izbrali za svoj dom. Dogajanje na Trgu sv. Antona se bo ob 18. uri zaključilo s skupnim nastopom zamejskih godb.

Ves dan bodo na sporedu tudi razni sprehodi in vodeni ogledi. Popoln program zadnjega festivalskega dne je na voljo na slofest.zskd.eu.