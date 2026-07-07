Na spletu je delila rešitve maturitetnih nalog

Nekoč so si dijakinje in dijaki pomagali z lističi, polnimi koristnih informacij za prepisovanje snovi, danes so jim na voljo družbena omrežja. To pa ne le za pomoč pri pisanju šolskih nalog in preverjanj med šolskim letom. V past spletnih goljufij se je že zdavnaj ujela tudi matura. Iz raziskave, ki jo je opravil spletni portal Skuola.net, izhaja, da celo 20 odstotkov dijakov pred začetkom državnega izpita išče naslove pisnih nalog po spletu. Tokrat je zvijača nekaterim prinesla želen rezultat, drugim pa težave z roko pravice.

Policija je po nalogu državnega tožilstva iz Trsta ovadila 22-letno dekle s stalnim prebivališčem v sicilski Messini, pri njej so opravili hišno preiskavo. Osumljenka naj bi dva dni pred začetkom zrelostnega izpita po spletu širila gradivo o vsebinah pisnih nalog. Preiskava se je začela med izvajanjem nadzora v kibernetskem prostoru, ki so ga v obdobju mature okrepili. Policijski center za kibernetsko varnost v FJK je iskal spletne skupine, kanale in platforme, ki jih goljufi uporabljajo za širjenje lažnih izpitnih nalog, gradiva, rešitev in podobnih vsebin, ki se vsako leto pojavljajo na spletu. Policistom pa so se med tovrstnim brskanjem na zaslonu prikazale rešitve druge pisne naloge.

Odkrili so spletno skupino Maturità 2026, v kateri je pomoč v izpitni stiski poiskalo približno 2750 članov. Razdeljena je bila na teme na podlagi predmeta in šolske smeri, v njej so bile informacije in napotki za reševanje maturitetnih nalog. Analiza digitalnega gradiva je preiskovalce pripeljala do dekleta iz Messine, ki je spletni prostor razdelila v tematske sklope. Nekateri maturanti so prejete rešitve druge pisne naloge za različne smeri na licejih in zavodih delili naprej. Skupino je policija blokirala, da ne bi člani nadaljevali z nezakonitim deljenjem vsebin. Več tisočim uporabnikom so tako onemogočili brskanje po informacijah in njihovo nadaljnje širjenje. Policija poudarja, da je 22-letnica za zdaj le preiskovana in da je preiskava še v teku.