V Trstu o italijansko-izraelskih odnosih

Društvo E361 prireja v četrtek v reprezentančnem salonu Lloydove palače, kjer domuje predsedstvo deželne vlade FJK, posvet o odnosih med Italijo in Izraelom.

Program se bo začel ob 8.30, ob 9.10 bodo na sporedu institucionalni pozdravi organizatorjev, predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige, tržaškega župana Roberta Dipiazze, izraelskega zunanjega ministra Gideona Sarja, ministra za diasporo Amihaia Čiklija, izraelskega veleposlanika v Italiji Jonathana Peleda, predsednika tržaške judovske skupnosti Alessandra Salonichia ter odgovornega urednika desno usmerjenega dnevnika Israel Hayom Omerja Lahmanoviča. Ministra in veleposlanik se bodo sicer oglasili preko videoklica.

Tekom dopoldneva bodo o zgodovini Izraela, odnosih med Izraelom in Italijo ter poročanju o Izraelu spregovorili diplomat Dror Ejdar, svetovalec izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja Ariel Bulštein, novinarja Felice Friedson in Omer Lahmanovič, učiteljica italijanščine v Izraelu Rosi Domini ter Jehuda Calò Livne, kandidatka za Nobelovo nagrado za mir leta 2005.

Popoldanski del bo posvečen italijanskemu gledanju na Izrael iz perspektiv novinarjev, zgodovinarjev in spletnih medijev. Spregovorili bodo novinarji Giulia Sorrentino, Tommaso Cerno, Andrea Lombardo in Klaus Davi ter zgodovinarja Claudio Vercelli in Alessandra Veronese. Srečanja bosta povezovala tržaška rabina Ariel Haddad in Eliahu Alexander Meloni. Zvečer pa bo ob 21. uri na Verdijevem trgu na sporedu koncert klezmer glasbe.