Zagorelo je med Orlekom in Trebčami

Včeraj popoldne je zagorelo v gozdu ob kolesarski stezi, ki Trebče povezuje z Orlekom v Sloveniji. Dim so okoli 16. ure opazili prostovoljci civilne zaščite, ki so tam izvajali protipožarno stražo. Na kraju so poredovali devinsko-nabrežinski in tržaški gozdarski policisti ter prostovoljci civilne zaščite iz Milj in Trsta. Posredovala je tudi patrulja tržaške lokalne policije, ki je pazila, da se požarišču ne bi približali pohodniki ali kolesarji. Uro po začetku gašenja je začelo na požarišču roseti, dež je pomagal pri gašenju.