Na spletu kot na ulici: ne zaupajmo neznancem

Za otroka in mladostnika tudi na spletu velja zlato pravilo, ki mu ga starši posredujejo, ko gre sam na ulico: neznancem ne gre zaupati. Nove tehnologije in svetovni splet ponujajo ogromno možnosti in predstavljajo dragocen pripomoček za učenje in delo, hkrati pa skrivajo pasti, ko npr. misliš, da si v stiku z vrstnikom, nato pa se zgodi, da gre za pedofila pod krinko. O teh in drugih temah je bil danes dopoldne v palači Gopčević v Trstu govor na srečanju v okviru dneva varnega spleta (Safer Internet Day 2020), ki sta ga na današnji dan v stotih mestih po Italiji priredila policija in ministrstvo za izobraževanje v sodelovanju s krajevnimi občinskimi upravami. Cilj je ozaveščati odraščajočo mladino, zlasti tisto, ki obiskuje nižjo srednjo šolo, o pasteh spleta ter o pametni in odgovorni uporabi novih tehnologij.

Tržaško srečanje je potekalo v sodelovanju z Deželnim šolskim uradom za Furlanijo - Julijsko krajino in Občino Trst, na njem pa so govorili občinska odbornica za šolstvo Angela Brandi, kvestor Giuseppe Petronzi, vodja službe za inovacije pri Občini Trst Lorenzo Bandelli in odgovorni za občinska družabna omrežja Christian Tosolin, predstavniki poštne policije Manuela De Giorgi, Luca Penna in Valentina Treleani ter Antonella Brecel iz občinske pedagoške, organizacijske in upravne koordinacije. Njim so v palači Gopčević prisluhnili nižješolci italijanskih večstopenjskih šol iz Rojana oz. z Grete ter od Sv. Ivana, preko spleta pa po kanalu YouTube več kot 2000 njihovih vrstnikov.

Govorniki so mlade seznanili z najbolj znanimi vrstami tveganja, na katere se lahko naleti na spletu, kot so npr. spletno vrstniško nasilje, poskusi pridobitve zaupanja mladoletnih z namenom zlorabe oz. širjenja pedopornografskega materiala, sovražni govor in opravljanje ter igre, ki spodbujajo k samopoškodovanju oz. privedejo celo do smrti. Žrtve morajo shraniti vse možne podatke ter čim prej obvestiti starše, učitelje, trenerje, policijo, skratka odrasle osebe, povzročitelji pa se morajo zavedati, da je njihovo početje lahko kaznivo dejanje in da na spletu ni mogoče ohraniti anonimnosti.