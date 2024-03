Narodni dom na startni liniji: ključi, oprema in jesensko odprtje

Potem ko smo 11. oktobra lani obeležili slavnostno odprtje prostorov z obiskom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar in odkritjem napisa Narodni dom na pročelju prenovljene stavbe pri Sv. Ivanu, je vse nekoliko mrknilo. Po daljšem premoru pa kaže, da je predaja Narodnega doma svojim uporabnikom tik pred zdajci oziroma da preverjanje pogodbe, na podlagi katere bodo prostori Narodnega doma pri Sv. Ivanu predani v brezplačno uporabo Narodni in študijski knjižnici, pravkar poteka. Sredi aprila naj bi predstavniki NŠK končno dobili ključe doma v roke, kar pomeni, da bodo lahko naročili opremo in začeli konkretno živeti v novih prostorih.

Pred nekaj dnevi so na deželnem odborništvu za premoženje z višjimi uradniki pregledali nekaj točk, zlasti tistih glede stroškov za izredna popravila oz. kdo naj zanje odgovarja, je pojasnil Livio Semolič, ki spremlja obnovo večnamenskega središča in vodi dogovarjanje z deželnimi oblastmi. Dežela FJK se je sicer obvezala, da bo prevzela stroške – kar precejšnji so – za popravila, se pravi za ukrepe proti vlagi v kletnih prostorih Narodnega doma, ki naj bi bili namenjeni dragocenemu arhivu knjižnice.

V drugi polovici aprila naj bi torej NŠK, ki je dejanski nosilec pogodbe, dobila ključe. Informacija o časovnem terminu je bila zanje dobrodošla, je potrdil Semolič, saj morajo čim prej poskrbeti za naročilo opreme, ki je bistvenega pomena za dejansko vselitev v stavbo.