Plezalna vročica združuje ne glede na jezik

Športno plezanje sodi med najhitreje rastoče športe na svetu. Ob »plezalni vročici«, ki je zajela tudi goriški prostor, se vse več ljudi vzpenja tako po doberdobskih in solkanskih stenah kot tudi po ... šempetrski. Gre sicer za steno v zaprtem prostoru, s plastičnimi in lesenimi plezalnimi oprimki, kjer so se leta 2021 ponašali z 31.000 registriranimi obiski, ki so še narasli v naslednjih letih, ko pa upravitelji niso več vodili evidence prisotnosti.

Vsak večer se v šempetrski telovadnici mudi res veliko športnih plezalcev, začetnikov in radovednežev, ki prihajajo z različnih koncev. Še posebej se v šempetrski plezalni center, ki ga upravlja Društvo ekstremnih športov (DEŠ), radi odpravijo plezalci z italijanske strani nekdanje meje, saj v Gorici ponudbe, ki bi bila podobna šempetrski, ni.

»Pogosto nam na pomoč priskočijo italijansko govoreči plezalci iz sosednje Gorice, tudi naš grafični oblikovalec, Ivan, prihaja iz Italije. Obiskujejo nas zamejci in drugi, ki se trudijo, da spregovorijo v slovenščini, kar je res lepo. Sem pa zahajajo tudi študenti, ki študirajo v obeh Goricah in ki prihajajo iz Švice, Španije, Belgije, Nemčije. Tako je prav tu nastala tudi marsikatera mešana ljubezenska zgodba,« nam je povedal socialni delavec in predsednik društva DEŠ Andrej Čotar, ki se s plezanjem ukvarja dobrih dvajset let in ki s podpredsednikom Matejem Prezljem upravlja telovadnico v Šempetru.