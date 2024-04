Na Proseku bodo zavladale pravljice

V nedeljo, 7. aprila, bodo na Proseku na obisku Muca Copatarica, škratek Kajček, živali iz pravljice Živalska olimpijada in seveda knjige. Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka s Proseka in Kontovela bo v nedeljo še drugič obeležilo mednarodni dan knjig za otroke s celodnevnim dogodkom Dan pravljic, ki bo zaživel v Kulturnem domu na Proseku.

Tudi letos bo program dvodelen z več pripovedovalskimi dogodki, dogajanje pa bosta na priložnostnem odru popestrila tudi kviz za vso družino in nagrajevanje likovnega ter literarnega natečaja.

Sejem, razgibavanje in kviz

Začnimo po vrsti. Med 9. in 12. uro ter med 15. in 17. uro bosta v Kulturnem domu delovala knjižna kotička. V sodelovanju s Tržaškim knjižnim središčem bo možen nakup slovenskih otroških knjig, na odru pa bodo uredili udoben knjižni kot, v katerem bodo otroci s starši lahko listali in brali slovensko otroško knjižno gradivo, ki ga bo nudil Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Trstu.

Jutranji program se bo začel s Pravljico za dobro jutro. Gostili bodo učiteljico Biserko Cesar, ki bo prebrala pravljico Svetlane Makarovič Živalska olimpijada, zato bo med pripovedovanjem čas tudi za jutranje razgibavanje.

V osrednjem delu dopoldneva bodo na Proseku gostili eno najbolj priljubljenih junakinj slovenske mladinske literature. Otroke bo v sodelovanju z eno najbolj prepoznavnih založb v Sloveniji, Mladinsko knjigo, obiskala Muca Copatarica. Njen prihod bo uvedla gledališka in filmska igralka Lara Komar, ki bo pravljico prebrala, nato pa bo z Muco tudi poklepetala. Ob prihodu maskote Muce Copatarice se bodo otroci z njo lahko fotografirali, čas bo tudi za krajšo malico.