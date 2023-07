Nedavne deželne volitve so dodobra premešale karte na lokalnem političnem prizorišču. Največ sprememb je doživel občinski odbor, v katerem so kar trije novi odborniki. Zadnja je v odborniške vrste stopila Caterina de Gavardo iz vrst Bratov Italije, ki je nasledila Nicole Matteoni. Ta se je odpovedala funkciji občinske odbornice za šolstvo, ker se bo v celoti posvetila delu v poslanski zbornici. Bratje Italije so za odbornico izbrali de Gavardovo, ki pa ne bo skrbela za šolske zadeve, kar je počela Matteonijeva, ampak za varnost, nad katero je do novega imenovanja bdel kolega Maurizo De Blasio. Z novo odbornico smo poklepetali o varnosti, spremembah v lokalni policiji in sodelovanju z rajonskimi sveti.

Odbornica ste postali v času velikih sprememb v lokalni policiji.

Tako je. V teku je proces oboroževanja mestnih redarjev. V preteklih dneh sta bili na cestah že prvi dve oboroženi patrulji. Do januarja prihodnje leto bomo končali ta proces. Novost je tudi zaposlovanje novih kadrov. Zaposlili bomo kar 80 mestnih redarjev, kar pomeni, da bomo redarske vrste okrepili s sedanjih 200 na 280 zaposlenih. Kadrovska okrepitev je pomembna, ker Trst doživlja veliko sprememb.

Kaj mislite s tem?

Trst prevzema vse bolj pomembno geopolitično vlogo. Da je tako, dokazujejo tudi številni ministri, ki so v zadnjih mesecih obiskali Trst. Ne pozabimo na primat tržaškega pristanišča in tudi na razcvet turizma. V tem kontekstu je kadrovska okrepitev lokalne policije še kako pomembna. Spremembam, ki jih doživlja mesto, se je treba prilagajati dinamično. In to mislim, da počnemo.

Je Trst po vašem varno mesto?

Absolutno ja. Obstajajo sicer kritične točke, ki jih je mogoče sanirati, a na splošno gledano menim, da je Trst varen, čemur prispeva tudi učinkovit sistem nadzora na celotnem tržaškem ozemlju.