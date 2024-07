Na sugestivni lokaciji okušali domače dobrote

Repentabor je v četrtek zvečer uvedel nov poletni niz združenja Mesta vina. Pokuševalski večer Noči vina na očarljivi lokaciji - Tabru, je na eno izmed najlepših panoramskih točk Krasa privabil kar nekaj desetin ljudi. Večer, ki ga je v sodelovanju z Občino Repentabor priredilo društvo Pro Loco Mitreo, je bil edinstvena priložnost za utemeljeno in učinkovito reklamiziranje dobrot Krasa.

Večer so sooblikovali vsi repentabrski vinarji in gostilničarji. Stojnic je bilo deset, sedem pretežno vinogradniških in tri z gostilničarskim poudarkom. Gostilni Križman in Carso - Kras sta poskrbeli za hrano, snidenje domačih tradicij in ne pretirane modernosti. Colska Carso-Kras je poskrbela za izvrstne tripe s polento, ki jih je pohvalil tudi prisotni sin mesarja. Repenski Križman pa se je izkazal z želejo iz rdeče pese, začinjeno s skuto s hrenom, ter s piro s sirom in sesekljanimi bučkami.

Vinskih kleti je bilo kar sedem. Renzo Tavčar je ponujal svoja rdeča in bela vina, ob sušenih svinjskih pratah in panceto. Martina Soban, gonilna duša kmetije in osmice P’r St’ršin’veh je poleg vin nudila tudi kruh z ocvirki, s svojimi vini pa so bili prisotni tudi vinogradniki Bizjak, Damjan Milič, Gomizelj, Martina Skabar, Miloš Škabar ter Damjan Milič. Ob bolj tradicionalnih kraških vinih, nad vsemi pristnim teranom, je bilo okusiti tudi bolj svojevrstne proizvode, kot denimo mešanice terana in merlota, penine ter barikirana kraška vina.

Gostiteljica večera, županja Tanja Kosmina, je bila v predstavitvenem nagovoru navdušena. »To je lep prikaz Repentabra,» je dejala o pokušnji pred cerkvijo na Tabru. V čast ji je tudi, da je bil Repentabor izbran kot prva etapa enomesečne turneje. Takšni promocijski večeri dajejo vidljivost občini, je pristavila. »Repentabor gre pač v svet,» je zaključila.

Navzoče so pozdravili še deželni koordinator Mest vina in nekdanji župan ter zdajšnji odbornik furlanskega Buttria Tiziano Venturini, domači župnik Tone Bedenčič, brez katerega bi nenazadnje večer sploh ne bil možen, predsednica Pro Loco Mitreo Elisabetta Mereu ter predsednik akcijske skupine LAS Kras David Pizziga. Slednji je izkoristil priložnost, da je še enkrat predstavil in tudi razdelil nekaj kopij najnovejše publikacije o krajevnih dobrotah in izpostavil elemente, ki so nam skupni. Spomnil pa je tudi na ogenj in kolo, brez katerih bi moderna hrana ne bila možna. Ogenj je omogočil kuhanje, kolo pa izmenjave, je dejal, v romantični prispodobi.