Na Tabru verski, kulturni in kulinarični praznik

Na Tabru so drevi z odprtjem razstave in glasbenim nastopom uradno vstopili v praznovanje velikega šmarna. V Srenjski hiši se je Jožica Zafred predstavila s fotografsko zbirko Življenje iz zemlje, v cerkvi Marije Vnebovzete je nastopil mladi kitarist Gabrijel Možina, učenec profesorja Marka Ferija na Glasbeni matici v Trstu. Že v četrtek pa je tržaška Vincencijeva konferenca priredila srečanje za bolnike in starejše.

Osrednje dogajanje bo na jutrišnji praznik Marijinega vnebovzetja, ko na repentabrskem svetišču pričakujejo okoli 500 obiskovalcev. Ob 10. uri bo mašo vodil tržaški škof Enrico Trevisi, popoldne ob 17. uri pa bo sledil romarski shod ob somaševanju škofovega vikarja za slovenske vernike Tomaža Kunaverja. Po besedah domačega župnika Antona Bedenčiča je sporočilo praznika Marijinega vnebovzetja povezano z upanjem v posmrtno življenje. Marijino poveličanje vernike spominja na krščansko vero ter da smrt ni konec, temveč prehod v življenje z Bogom.

Pri pripravi na praznovanje sodeluje 50 ljudi, kar predstavlja desetino celotne župnije. Med njimi so tudi tisti, ki skrbijo, da lahko obiskovalci med drugim okusijo pršut, sir, vino in kuhane štruklje. Ti so na Tabru za obiskovalce pristen sladki prigrizek, za tiste, ki jih pripravljajo, pa pomenijo tudi ohranjanje izročila.

Po Marijinem vnebovzetju še sveti Rok

Dogajanje se bo nadaljevalo še v nedeljo, ko bo župnija praznovala god svojega zavetnika sv. Roka. Ob 10. uri bo maša, ob 20.30 pa bo za zaključek nastopila nabrežinska godba na pihala, ki je že vrsto let stalna gostja praznovanja.