Od začetka poletja so ovadili že 25 vinjenih voznikov

Med preteklim koncem tedna so nabrežinski karabinjerji spet izvedli akcijo za poostren nadzor nad prometom v nočnih urah. Patrulje so med Sesljanom in Barkovljami zasačile več voznikov, ki se niso držali pravil.

Karabinjerji so namreč ovadili štiri osebe zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Ovadbe so prejeli vozniki med 20. in 35. letom starosti, količina alkohola v krvi je znašala med 0,88 grama na liter in 1,64 grama na liter krvi.

Peto osebo so ovadili, ker je bil hitri test na droge pozitiven. Voznik je nato odklonil strokovni pregled. Vsem petim so karabinjerji zasegli vozniška dovoljenja, volan pa zaupali treznim sopotnikom.

Doslej so nabrežinski karabinjerji med poletnimi kontrolami ovadili dvajset voznikov zaradi vožnje pod vplivom alkohola, dodatnih pet pa, ker so zavrnili test. Skupno so ovadili 14 italijanskih državljanov in enajst tujih državljanov, stari so bili med 18 in 69 let.