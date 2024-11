Na Trgu Barbacan v Trstu bodo odkrili spominsko tablo za Viktorja Parmo

V nedeljo opoldne bodo na Trgu Barbacan predstavili spominsko tablo v spomin na nepozabnega glasbenika Viktorja Parmo. Na pročelju palače na Trgu Barbacan 1, na vogalu z Ulico san Michele, bodo ob stoletnici njegove smrti odkrili tablo, ki spominja na njegovo rojstvo v tej hiši tržaškega mestnega jedra.

Pobudniki projekta so Društvo Italija-Avstrija, Novinarski krožek, Mednarodno združenje za opereto, Club touristi triestini ter tržaško kulturno društvo Maria Theresia. Tradicionalne in Parmove skladbe pa bosta v nedeljo zaigrali godbi Viktor Parma iz Trebč in Pihalni orkester Ricmanje pod taktirkama Tomaža Nedoha in Aljoše Tavčarja.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.