Na Trgu Libertà in postaji legitimirali več kot sto oseb

Včeraj zvečer so tržaški varnostni organi na Trgu Libertà izvedli izredno akcijo za zagotovitev javnega reda. Pri akciji so sodelovali policija, karabinjerji, finančna policija, gasilci in lokalna policija, ob sodelovanju reševalnih služb, psov, specializiranih v iskanju droge in karabinjerjev, specializiranih v zaščiti javnega zdravja. Iz policije poudarjajo, da je bil nadzor po nekaj neljubih incidentih v zadnjih tednih potreben, dobrodelnih organizacij, ki delujejo po navadi na trgu, včeraj ni bilo tam.

Varnostni organi so legitimirali navzoče osebe in preverili, če imajo urejen položaj za prebivanje v Italiji. Preverili so tudi, če so navzoči migranti vpeti v sistem sprejemanja.

Na trgu, poudarja policija, se je včeraj zvečer zadrževalo približno 70 oseb, več deset jih je že imelo vabilo na tržaško kvesturo za ureditev birokratskih postopkov za mednarodno zaščito, približno petnajst oseb pa je imelo vabila na kvesture sosednjih pokrajin.

Enajstim osebam so včeraj zvečer dali termine za ureditev postopkov za azil, dve osebi pa so policisti pospremili na kvesturo, da bi preverili zakonitost njunega bivanja v Italiji.

Med nadzorom je ena oseba odvrgla zavoj s približno 25 grami hašiša, tudi njo so policisti odvedli na kvesturo.

V sklopu včerajšnje akcije je tudi železniška policija izvedla poostren nadzor nad tržaško železniško postajo in njeno okolico, tam so legitimirali stoterico oseb.

Iz policije poudarjajo, da se bodo tovrstne akcije nadaljevale v prihodnjih tednih, saj nameravajo na tem območju trajno zagotoviti večjo varnost.