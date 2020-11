Na Trst je sinoči legla tišina

Vsi so izginili, na terenu pa se znajdejo edinole novinarji in fotografi, ki se s samoizjavo v žepu radovedno sprehajajo po praznih ulicah. Poleg njih se mimo pelje tudi kar nekaj dostavljavcev hrane na kolesih, ti imajo v tem obdobju veliko dela.

Tišina, kakršne smo bili vajeni spomladi, je v poznih večernih urah, ob zaprtih lokalih in splošni prepovedi gibanja, presunljiva. Do take mere, da na Velikem trgu, kjer je običajno doma vrvež, slišiš vsak šum. Tam odmeva čivkanje vrabcev: ti se oglašajo z božičnih dreves, ki jih je dala postaviti in okrasiti občina. Ptički so torej postali nočni gospodarji osrednjega mestnega trga.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.