Na tržaškem Velikem trgu glasba, Michele Tomatis in ognjemet (foto)

Na tržaškem Velikem trgu je več tisoč ljudi pričakalo novo leto, tako da se je udeležilo večera, ki ga je Občina Trst poimenovala One Night Show. Večer na odru uvedla DJ-ja Renato Pontoni in Kriss Simon, glavna zvezda pa je bil Michele Tomatis s svojim bendom. Umetnik, znan kot izjemen vokalist in preoblačevalec, je v daljšem nastopu predstavil glasbeno popotovanje skozi 30 let kariere. V tem času je zamenjal več kot 40 kostumov in se predstavil z uspešnicami Michaela Jacksona, Adriana Celentana, Abbe, Marca Mengonija, v njegovem repertoarju pa so bil tudi uspešnice iz filmov Vročica sobotne noči, Umazani ples, Footloose ...

Malo pred polnočjo je na oder stopila videmska televizijska voditeljica Marina Presello, ki je skupaj s predstavniki oblasti poskrbela za odštevanje in za vstop v novo leto. To je pospremil tudi veličasten ognjemet nad morjem pred pomolom Audace. Po ognjemetu sta se za mešalno mizo vrnila didžeja Renato Pontoni in Kriss Simon, ki sta publiko navdušila predvsem z uspešnice iz osemdesetih in devetdesetih let, tako da ni zmanjkalo nostalgičnih trenutkov.

Večer je sicer zaznamovalo tudi nekaj manjši nesreč, vezanih na uporabo pirotehnike, zaradi katere je zagorelo v nekaterih zabojnikih za odpadke.