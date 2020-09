Na Tržaškem začetek pouka v posebnih razmerah (foto)

Danes zjutraj se je v večini slovenskih vrtcev in šol na Tržaškem začel pouk. Zvonec je naznanil začetek novega šolskega leta na večstopenjskih šolah pri Sv. Jakobu in Sv. Ivanu, na Opčinah, v Nabrežini in Dolini ter na Liceju Franceta Prešerna, Tehniškem zavodu Žige Zoisa in Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana.

Drugače se šolsko leto začenja v znamenju izrednih razmer zaradi pandemije koronavirusa, pri čemer so se morale šole v preteklih mesecih prilagoditi in poskrbeti za zagotovitev varnostne razdalje (kar je ponekod terjalo tudi nabavo novih klopi), ob prihodu v šolo pa si je treba obvezno razkužiti roke in nositi zaščitno masko.

Ponekod se je pouk po sili razmer začel pod milim nebom. To je bilo npr. na Osnovni šoli Primoža Trubarja-Karla Destovnika-Kajuha v Bazovici, kjer - tako kot v primeru Otroškega vrtca Andreja Čoka na Opčinah - še ni montažnih učilnic, v katere bi se morala vseliti šola. Pouk bo tako začasno, do postavitve montažne hiše, potekal delno v pritličju dotrajane šolske stavbe, delno pa v prostorih Gospodarske zadruge v Bazovici, kamor so 12. septembra starši in učiteljice prenesli šolske klopi in opremo.