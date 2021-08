Na tržaški Grad sv. Justa se vrača opereta

Opereta in Grad svetega Justa imata veliko skupnega v zgodovini tesnega odnosa med mestom Trst in razvedrilnim, glasbenim gledališčem. V zadnjih letih pogosto prekinjena tradicija bo oživela od 9. do 15. avgusta na pobudo Mednarodnega društva operete s šestimi glasbenimi večeri v sklopu občinske pobude Trieste Estate.

Začetek bo v ponedeljek, 9. avgusta, z gala večerom operetnih hitov, ki predvideva tudi slovesno podelitev 32. Mednarodne nagrade za dosežke na operetnem področju. Letošnji nagrajenec je televizijski in radijski igralec Ugo Maria Morosi. Z nagrajencem bodo stopili na oder pevci Alexandra Reinprecht, Ilaria Zanetti, Andrea Binetti in Andrea Schifaudo, ki bodo z dirigentom Romolom Gessijem in orkestrom FJK izvedli izbor operetnih in komornih arij z začetka prejšnjega stoletja.

V torek, 10. avgusta, bo na sporedu glasbena pripoved o polpretekli tržaški zgodovini, ki jo je napisal Alessio Colautti, izvedli pa jo bodo Marzia Postogna in člani kvarteta Trieste Mia, katerim se bo pridružila še priljubljena igralka Ariella Reggio. Myriam Cosotti bo podpisala tematski glasbeni večer, ki bo v sredo, 11. avgusta prepletel skladbe o poletju. Nastopili bodo Daniela Mazzucato, Max Rene Cosotti in Alessandro Colombo. V petek, 13. avgusta, bo na sporedu gala večer na temo muzikala: tovrstne uspešnice bodo izvajali Stefania Seculin, Gianluca Sticotti, Elisa Columni, Francesca Marsi in Raffaele Prestinenzi. Ob antoloških večerih bo festival ponudil tudi opereto in sicer zabavno Pri belem konjičku, ki bo na sporedu 14. in 15. avgusta. Vse predstave se bodo pričele ob 21. uri.

Nakup vstopnic poteka pri Ticket Pointu (Corso Italia 6) ali na spletni strani www.biglietteria.ticketpoint-trieste.it. Kdor bo kupil vstopnice za oba gala večera in opereto, bo imel pravico do znižane vstopnice.