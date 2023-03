Na vaški cesti 21-letnik z BMW-jem silovito trčil v zid

Danes okrog 13. ure je v Devinu 21-letni domačin za volanom BMW-ja na cesti, ki pelje v vas, malo po semaforskem križišču, silovito trčil v obcestni zid in ga podrl. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so njemu in 16-letni potnici iz Trsta nudili zdravstveno oskrbo, nato so dekle iz previdnostnih razlogov prepeljali v tržaško pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. Njeno zdravstveno stanje naj ne bi bilo zaskrbljujoče. Na kraju so bili karabinjerji iz Nabrežine, ki preiskujejo vzroke nesreče. Nastala je večja gmotna škoda.