Na Velikem trgu podprli sirske Kurde

Tržaška Koordinacija za Kurdistan je včeraj na Velikem trgu priredila shod v podporo sirskim Kurdom in njihovi avtonomni demokratični konfederaciji Rožava, ki je ponovno pod udarom turških sil ter oboroženih skupin, ki jih podpira Ankara. Turčija že več let bije boj proti sirskim Kurdom, ker jih povezuje z delovanjem kurdske stranke PKK v Turčiji. Organizatorji shoda so poudarili, da je po padcu »krvavega Asadovega režima« v Siriji še veliko negotovosti, še posebno kar se tiče Kurdov, ki so pred 10 leti osvobodili mesto Kobane in nato premagali Islamsko državo. Protestniki obsojajo ekspanzionistično politiko Turčije, Izraela in Irana ter pozivajo k prekinitvi napadov.