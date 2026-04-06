Na veliko noč brezplačno v mestne muzeje

Prva nedelja v mesecu aprila sovpada z veliko nočjo. Jutri si bo torej možno brezplačno ogledati tržaški mestni muzej sodobne umetnosti Revoltella, gledališki muzej Schmidl v palači Gopčević, Grad svetega Justa, muzej vojne za mir De Henriquez v Ulici Tominz in naravoslovni muzej, ki prav tako domuje v Ulici Tominz. Brezplačno bo jutri (v nedeljo) mogoče med 9. in 19. uro stopiti tudi v Miramarski grad in grajske konjušnice. Tu so pravkar odprli razstavo Una sfinge l'attrae, zbirko predmetov iz starega Egipta, ki je pripadala mehiškemu cesarju Maksimilijanu Habsburškemu.