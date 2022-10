Na voljo imajo nova igrala

Otroci vrtca Elvire Kralj v Trebčah so že več časa opazovali, kako nastajajo nova igrala na šolskem dvorišču, a jih še niso mogli uporabljati. Danes so končno dobili dovoljenje, da jih preizkusijo. Medtem ko sta tržaška odbornica za javna dela Elisa Lodi in odbornica za šolstvo Nicole Matteoni predstavljali nova igrala, so se otroci že razposajeno podili po njih.

Tržaška odbornica Lodi se je zahvalila vsem občinskim uradom, ki so poskrbeli za prenovljeno igrišče trebenskega vrtca. Preko pogodbe z Global Service, ki se ukvarja s šolskimi poslopji, in podjetjem Italian Garden, ki je zmagal na razpisu in preuredil igrišče, so postavili novi gugalnici, tobogan, vlakec in igre z vzmetjo, vse pa stoji na barvani podlagi za ublažitev padca. Za nova igrala so porabili približno 60 tisoč evrov.