Na vozu se bodo najbolj pogumni sprostili v jacuzziju

V časih, ko postaja pust vse bolj stresen in tekmovalen, slivenski pustarji vabijo v terme.

»Vsi mislijo samo na zmago na pustni povorki. Vsi bi gradili ogromne vozove, vsi se jezijo, če ne premagajo konkurence. Sprostite se, pust je. Treba se je zabavati in uživati,« so nas pustarji podučili, ko smo jih v soboto obiskali pod šotorom ob nekdanji vaški šoli v Slivnem, kjer nastaja voz z naslovom Dobrodošli!. V nosnice je že na vratih udaril vonj po lesu, s katerim je marljiva mladina stesala pravo finsko savno. »Kaj bo tukaj,« smo vprašali in pokazali na okroglo odprtino v prednjem delu voza. »Jacuzzi,« je odgovoril Tomaž, eden od vodij pustne skupine, »z vročo vodo in hidromasažo. Najbolj pogumni se bodo v njem okopali«.

Če so lani Slivenci svoj prvi voz zgradili na dvorišču domačije Pirčevih, so letos poiskali drugo lokacijo. Ključna je bila tu pomoč Občine Devin - Nabrežina in Smučarskega kluba Devin, ki je pustarjem dovolil, da si na dvorišču nekdanje šole uredijo svoje gradbišče.

Za nekoliko enostavnejši voz so se Slivenci letos odločili, ker so del denarja vložili v nov sistem za ozvočenje. Obenem pa so kupili tudi nov, večji in prostornejši šotor.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.