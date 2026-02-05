Dan odprtih vrat z informacijami za študij na slovenskih univerzah

Dan odprtih vrat Kluba zamejskih študentov se vrača v Trst, točneje k Svetemu Ivanu, na Stadion 1. maja, jutri od 10. do 13. ure. Krovna organizacija študentov iz zamejstva, ki obiskujejo univerze v Sloveniji, vsako leto v Trstu oziroma v Gorici priredi informativni dan, na katerem lahko dijaki višjih srednjih šol pridobijo vse potrebne informacije za študij v državi na sončni strani Alp. Jutrišnji dogodek prirejajo v sodelovanju s Športnim združenjem Bor in kulturnim društvom Škamperle.

Jutrišnje srečanje je namenjeno predstavitvi možnosti nadaljevanja študija v Sloveniji in predstavitvi prijavno-sprejemnega postopka na slovenske univerze za zamejske maturante.

V prvem delu bodo dijaki spoznali postopek vpisa na slovenske univerze. Za tem pa se bodo na stojnicah seznanili s študijskimi programi Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani, Univerze v Novi Gorici in Univerze na Primorskem. Člani kluba, ki obiskujejo posamezne fakultete oziroma univerze, bodo z njimi delili svoje izkušnje. Obenem pa bodo dijaki lahko spoznali bogato obštudijsko dejavnost, ki jo svojim članom ponuja Klub zamejskih študentov.